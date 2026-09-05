Luka Modric seguirá con la selección de Croacia para la Nations League

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La historia de Luka Modrić con la selección de Croacia todavía tiene capítulos por escribir y parece estar lejos de terminar. El legendario mediocampista decidió continuar defendiendo los colores de su país y confirmó su disponibilidad para los próximos compromisos internacionales.

La noticia fue comunicada de manera oficial por la cuenta de la selección croata, despejando así las dudas que podían existir alrededor del futuro internacional de uno de los futbolistas más legendarios de la historia del país europeo.

Luka Modrić – Croacia

El futbolista de 41 años seguirá siendo una opción para el equipo en los próximos partidos de la Liga de las Naciones que se avecinan. La decisión supone una nueva muestra del compromiso que mantiene con Croacia.

Lejos de poner punto final a su recorrido internacional, el ganador del Balón de Oro en 2018 ha optado por seguir aportando su experiencia en una etapa de su carrera en la que cada convocatoria adquiere un significado especial y ser una enorme alegría para sus fanáticos.

Los números ayudan a dimensionar su legado. El futbolista suma 202 partidos con la selección de Croacia, además de registrar 29 goles y 32 asistencias entre todas las competiciones disputadas con el combinado nacional.

Se trata de cifras que reflejan una trayectoria excepcional y no es para menos. Durante años, el número 10 ha sido una de las principales referencias del fútbol croata y una pieza fundamental en los momentos más importantes que ha vivido la selección.

Ahora, el desafío será mantener ese papel mientras el equipo afronta una nueva era en la selección. Su experiencia, liderazgo y conocimiento del juego pueden convertirse nuevamente en recursos relevantes para Croacia, especialmente en encuentros donde la presión y la exigencia sean mayores en los diferentes torneos.

Por ahora, la leyenda continúa dentro del terreno de juego. Luka Modrić ha decidido dejar el retiro para otro momento y estará disponible para Croacia en los próximos compromisos de la Liga de las Naciones para seguir regalando noches históricas a todos sus miles de seguidores.