Luka Modric desmontó las teorías del 'Caso Negreira'

Suscríbete a nuestros canales

Luka Modric se ganó a pulso su lugar en la historia del Real Madrid como una de sus principales leyendas y cada vez que habla desde el madridismo se le escucha atentamente, incluso si lo hace para hablar del denominado 'Caso Negreira', que cada cierto tiempo vuelve en algunos grupos de la opinión pública en España.

Esta vez, el mediocampista croata, que sigue activo con el AC Milan a sus 40 años de edad, dejó unas declaraciones -durante una entrevista con el diario As- que están dando de qué hablar, especialmente porque se desligó de la corriente de aquellos que apuntan a que el dominio local de Barcelona está ligado al proceso que se sigue investigando en la justicia española.

Eso sí, antes de entrar a meollo del asunto advirtió: "Es un caso que de verdad no es normal. No voy a entrar más en el tema porque no me gusta".

No obstante, de ahí en adelante reflexionó el por qué los culés se hicieron más fuertes en el certamen doméstico y sumaron más títulos en esas competiciones.

Las palabras de Luka Modric sobre el 'Caso Negreira'

Es común ver como un grupo de opinión del madridismo asume que los pagos de Barcelona durante 17 años a José María Enríquez Negreira, uno de los cuatro ex vicepresidentes del Comité de Árbitros, estaban destinados a alternar la competición, acusación que desde el sector azulgrana rechazan.

La sorpresa saltó cuando Modric no se adhirió a esos comentarios y responsabilizó a la mentalidad de ambos clubes "En mi época, ¿por qué ganamos más Champions que Ligas? Creo que porque no estábamos tan enfocados en el día a día. Pensábamos que había tiempo de arreglar las cosas, mientras que en Champions sabíamos que no podíamos fallar. Hicimos lo que hicimos en Champions porque sabíamos que si fallabas te ibas a casa", dijo.

Y agregó: "En la Liga siempre pensábamos que podíamos recuperar los puntos, pero el Barça era muy fuerte y no te dejaba recuperarlos. Por eso creo que ganamos menos Ligas que Champions en esa época, pero no cambiaría nada".

Luka Modric, de hecho, insistió que ese contexto se debió más a la responsabilidad como club que a la determinación arbitral: "Sí, claro que no es normal, pero no sigo mucho ese tema. No es normal, pero yo creo que también es parte de nuestra culpa no haber ganado más Ligas".