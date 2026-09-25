¡Mejor que Vinicius! Las increíbles estadísticas de Raphinha para quedarse con la '10' de Brasil

Raphinha atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y su gran inicio de temporada con el FC Barcelona ya tiene un reconocimiento especial. El extremo no solo asumió la capitanía de los culés en la actual edición en el viejo continente, sino que heredó la '10' de Neymar Jr. con Brasil.
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El atacante brasileño suma 14 goles en sus primeros ocho partidos de la temporada con los blaugranas y se ha consolidado como una pieza indispensable dentro del proyecto azulgrana. Este gran comienzo representa además una notable recuperación después de una campaña 2025/26 condicionada por las lesiones y la irregularidad.
Su buen rendimiento también ha tenido una recompensa especial con la selección brasileña. Raphinha recibió el dorsal 10 de Brasil, un número cargado de historia que anteriormente llevaron figuras como Ronaldinho y Neymar Jr. El futbolista ya había utilizado este emblemático número durante un parón internacional la temporada pasada, pero todo apunta a que ahora lo asumirá de manera definitiva tras el retiro del 'Ney' de la selección.
Raphinha brilla en su primera vez con la '10'
El actual número 9 del Barcelona ya estrenó oficialmente el dorsal 10 en un amistoso frente a Australia. Raphinha tuvo una participación importante en el encuentro al ejecutar una acción a balón parado que terminó en asistencia para Rayan a la salida de un tiro de esquina. El tanto permitió que Brasil igualara 1-1 en un compromiso dirigido por Carlo Ancelotti.
La nueva figura ofensiva de Brasil todavía tendrá dos partidos amistosos antes de regresar a Barcelona. El conjunto sudamericano afrontará nuevamente compromisos ante Australia y posteriormente frente a India, mientras Raphinha continúa aprovechando este gran momento tanto con su selección como con el equipo azulgrana. A su regreso a España, tendrá por delante un mes de octubre cargado de partidos y con nuevos desafíos en la temporada.