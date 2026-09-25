Adiós a la era Neymar: el sorpresivo nuevo dueño de la '10' en la selección de Brasil

Raphinha asume la responsabilidad de portar el dorsal más emblemático del fútbol mundial. El atacante del Barcelona será el encargado de lucir la legendaria camiseta número "10" de la selección brasileña durante la nueva ventana de amistosos de la Fecha FIFA.

El heredero de la mítica '10'

Tras vestir el número "11" durante la pasada Copa del Mundo de 2026, el extremo culé toma oficialmente el espacio dejado por Neymar Jr. El equipo se prepara intensamente en su campamento en Asia para afrontar sus próximos compromisos internacionales.

Esta no es la primera vez que Raphinha asume este enorme reto con el combinado nacional. Ya había portado este número en la ventana de noviembre de 2024, cuando tuvo que dar un paso al frente ante las notables ausencias del propio Neymar y de Rodrygo.

Una delantera renovada y letal

Más allá del cambio protagónico de Raphinha, la nueva asignación de dorsales trae otras novedades de gran impacto en el ataque. El joven fenómeno Endrick portará el histórico número "9", camiseta que le perteneció a Matheus Cunha en la justa mundialista.

Por su parte, la joven promesa Estêvão marca su esperado regreso a las convocatorias tras superar una lesión. El talentoso atacante se adueña de la camiseta número "11" para completar un tridente ofensivo que promete hacer mucho daño.

El primer reto en suelo australiano

Estos cambios se oficializan a escasas horas del primer duelo de la gira amistosa del "Scratch" frente a la selección de Australia en Brisbane. El estratega Carlo Ancelotti ya tiene en mente una propuesta sumamente ofensiva para este partido de preparación.

La alineación titular proyectada incluiría a Hugo Souza en el arco, respaldado por Matheuzinho, Marquinhos, Vitor Reis y Douglas Santos en defensa. El mediocampo estaría bajo el control de Bruno Guimarães y Danilo Santos, dejando en ataque a Estêvão, Raphinha, Endrick y Vini Júnior.

Dorsales oficiales de la convocatoria

La portería estará resguardada por Hugo Souza (1), Otávio (12) y Pedro Morisco (23). En la línea defensiva destacan Vanderson (2), Gabriel Magalhães (3), Marquinhos (4), Douglas Santos (6), Matheuzinho (13), Vitor Reis (14), Arthur Dias (15), Mauro Júnior (16) y Jair (24).

El mediocampo brasileño estará conformado por Danilo (5), Bruno Guimarães (8), Breno Bidon (17), Douglas Luiz (18), Martinelli (20), Andrey Santos (21) y Gabriel Bontempo (25).

Finalmente, la explosiva ofensiva sudamericana la completan Vini Jr. (7), Endrick (9), Raphinha (10), Estêvão (11), Pedro (19), Samuel Lino (22) y Rayan (26).