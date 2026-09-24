Erling Haaland anota doblete y se consolida como el líder en la Nations League

La selección de Noruega dio un golpe de autoridad en la primera fecha del Grupo D de la UEFA Nations League tras imponerse por 3-2 frente a Dinamarca.

La gran figura indiscutible volvió a ser el delantero del Manchester City, Erling Haaland, autor de un doblete que sigue rompiendo todas las barreras estadísticas conocidas en el balompié europeo.

Lo que viene firmando el artillero noruego con su combinado nacional roza la ciencia ficción. Con sus dos nuevas dianas ante los daneses, elevó sus registros a una cifra asombrosa: suma más tantos que presencias, acumulando 64 goles en apenas 56 partidos.

Su voracidad competitiva se agiganta al excluir los amistosos, registrando un impacto colosal de 29 gritos sagrados en sus últimos 16 compromisos.

Monopolio histórico en la Nations League

Más allá de darle los primeros tres puntos a su selección en este arranque continental, el doblete de Haaland le permitió alcanzar la impresionante marca de 21 goles en toda la historia de la UEFA Nations League, consolidándose de forma solitaria como el máximo artillero histórico del certamen.

Con este registro, el atacante se aleja cada vez más de sus principales perseguidores en la tabla histórica, dejando atrás a leyendas y goleadores como Cristiano Ronaldo (15 goles), Aleksandar Mitrović (15 goles) y Vedat Muriqi (11 goles).

Erling Haaland continúa escribiendo su propia leyenda a base de goles, potencia y una jerarquía insaciable.