¿Qué récord acaba de completar Erling Haaland en la Premier League?

Erling Haaland vuelve a escribir su nombre en la historia de la Premier League. El delantero del Manchester City marca ante Sunderland y consigue una marca que hasta este domingo tenía pendiente. El noruego aparece en el tramo final del encuentro para sentenciar el triunfo 5-3 de los dirigidos por Enzo Maresca en el Etihad Stadium. A seis minutos del final, Haaland aprovecha un centro raso de Joško Gvardiol y aparece en el segundo palo para enviar el balón al fondo de la red. La anotación es revisada por el VAR después de que el asistente señala fuera de juego. Tras la revisión, el tanto es validado y el noruego celebra una conquista que tiene un significado especial.

Sunderland era la única cuenta pendiente



Antes del compromiso de este domingo, Sunderland era el único equipo de los 25 rivales que Haaland había enfrentado en la Premier League al que todavía no había conseguido marcarle. El delantero ya se había medido dos veces con los Black Cats en la competición, pero se había marchado sin goles en ambos encuentros. Esta vez, rompe la sequía y completa la colección con su anotación, Haaland registra al menos un gol ante cada uno de los 25 equipos a los que se ha enfrentado en la máxima categoría inglesa desde su llegada al Manchester City en 2022.

Una lista que sigue creciendo



El registro del atacante noruego también refleja la frecuencia con la que encuentra la red ante distintos rivales de Inglaterra. West Ham es el equipo al que más goles le ha marcado, con 11 tantos en ocho partidos. Le siguen Crystal Palace y Wolverhampton, ambos con 10 anotaciones. Manchester United aparece con nueve goles, mientras que Fulham suma ocho. Everton y Brighton reciben siete tantos del noruego, mientras que Arsenal acumula seis. En el otro extremo de la lista se encuentran Sunderland, Aston Villa y Newcastle, rivales ante los que Haaland suma un gol. La anotación de este domingo permite que los Black Cats abandonen el único lugar que quedaba pendiente en su colección.

Haaland se acerca a otra marca



Aunque ya consiguió marcar ante todos los equipos que ha enfrentado en la Premier League, todavía tiene camino por recorrer para alcanzar el récord de clubes diferentes a los que un futbolista ha anotado en la competición. Frank Lampard lidera esa clasificación con goles ante 39 equipos distintos, seguido por Andrew Cole con 38. Jermain Defoe y Alan Shearer comparten el tercer lugar con 37. Además, Haaland no es el único jugador que ha conseguido marcar contra todos sus rivales en la Premier League. Harry Kane también alcanzó esta marca, aunque ante una cantidad mayor de equipos, el delantero inglés anotó contra los 32 clubes a los que se enfrentó durante su etapa en la competición.



Ahora Haaland deja atrás la barrera de Sunderland y mantiene una colección perfecta entre los equipos que ha enfrentado en Inglaterra. El próximo reto llegará cuando se mida por primera vez al Hull City, rival al que todavía no ha enfrentado en la Premier League. Si consigue marcarle, podrá ampliar su registro a 26 equipos.