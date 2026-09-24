Anthony Gordon deja esta frase sobre Bellingham: "Espero que pierdan"

La concentración de la selección de Inglaterra de cara al duelo frente a España, correspondiente a la primera jornada del Grupo C de la UEFA Nations League, ha dejado estampas de absoluta complicidad pero también muestras de la rivalidad en el fútbol español.

En la rueda de prensa previa al compromiso, el extremo y fichaje del FC Barcelona, Anthony Gordon, acaparó los titulares al referirse a su compañero de selección y contrincante directo en LaLiga, Jude Bellingham.

La llegada del atacante británico al Spotify Camp Nou ha transformado radicalmente su perspectiva sobre los partidos del Real Madrid. “Ahora veo todos los partidos de Jude, esperando que ellos (Real Madrid) pierdan, pero ha tenido un comienzo tremendo de temporada, empezó realmente realmente bien”.

Gordon se rinde al gran momento de Bellingham

El extremo culé rindió así tributo al sensacional estado de forma con el que ha arrancado el centrocampista inglés la campaña, acumulando unos registros sobresalientes de tres goles y tres asistencias en sus primeros ocho partidos con la camiseta blanca entre todas las competiciones (LaLiga y UEFA Champions League).

Lejos de cualquier atisbo de polémica, las declaraciones de Gordon reflejan la sana competencia que existe en la élite europea, donde la histórica rivalidad entre el Barcelona y el Real Madrid se aparca momentáneamente para unirse bajo el objetivo común de brillar con el combinado nacional inglés en este torneo continental.