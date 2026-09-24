El Barcelona olvida a Julián Álvarez: "Es cosa del pasado"

Uno de los grandes culebrones que mantuvo en vilo a la afición culé estuvo protagonizado por el delantero argentino Julián Álvarez, cuyo inminente aterrizaje en la "Ciudad Condal" se vio frenado en seco debido a la postura inflexible del Atlético de Madrid de retener a su figura.

Semanas después de bajarse el telón del periodo de transferencias, el director deportivo del FC Barcelona, Deco, ha comparecido públicamente para enterrar definitivamente los rumores y dejar claro que la carpeta del atacante albiceleste se encuentra completamente cerrada.

Con absoluta franqueza, el dirigente portugués zanjó el tema y envió un mensaje de tranquilidad respecto al plantel actual: "Julián Álvarez ahora es cosa del pasado. Tenemos que mirar hacia adelante, y estamos contentos con lo que tenemos. Espero que él también esté bien y que ayude a su club".

Concentrados en la actual temporada

"Hay muchos acuerdos y muchas incorporaciones que simplemente no se concretan", aseguró en su visita al Portugal Football Summit.

De esta manera, la directiva del conjunto azulgrana busca blindar a la plantilla de distracciones externas, reconociendo que las complejidades del mercado de fichajes a veces impiden concretar operaciones deseadas, pero reafirmando la total confianza en los recursos deportivos con los que cuenta el cuerpo técnico para afrontar los retos de la temporada.

En este arranque de campaña, Hansi Flick ha dado con la tecla para que el Barcelona esté mostrando un rendimiento impresionante, liderando la tabla de la Liga Española (21 puntos) y apareciendo en el tercer lugar de la fase de liga de la UEFA Champions League.