Reyes de Europa: El demoledor registro ofensivo del Barcelona

El FC Barcelona ha iniciado la temporada 2026-27 con un ritmo demoledor frente a las porterías rivales. La potencia atacante del conjunto azulgrana está pulverizando cualquier registro previo y marcando una distancia sideral respecto al resto de las grandes potencias del continente. Con un balance impresionante de 31 anotaciones en lo que va de curso, el cuadro catalán lidera en solitud la tabla de los clubes más goleadores de todo el panorama europeo, dejando claro que su propuesta ofensiva no tiene freno, y apenas es septiembre.

Distancia abismal con el Real Madrid

El Real Madrid, ubicado en la segunda casilla de esta clasificación realizadora, suma 17 goles en la presente campaña. La diferencia entre los dos colosos del fútbol español es de 14 tantos favor de los culés, una brecha llamativa considerando apenas los primeros compases del calendario oficial.

Detrás del conjunto merengue aparece la gran sorpresa de la Premier League, el Brighton, instalado en la tercera posición con 16 dianas. En el cuarto escalón se ubica el Inter de Milán con 15 festejos, mientras que el Atlético de Madrid, el Bayern Múnich y la Roma comparten renglón con 14 goles convertidos cada uno.

La nómina de perseguidores la completan escuadras como el Friburgo con 12 anotaciones, escoltado por el Alavés, Rayo Vallecano, Elche, Racing de Santander y Augsburgo, todos ellos igualados con 11 gritos sagrados.

Máxima figura

El paso arrollador de los dirigidos por Hansi Flick ha sido comandado por el brasileño Raphinha, quien suma 12 goles, siendo líder de todas las ligas europeas esta temporada. Le siguen su compañero Lamine Yamal con siete dianas, igualado junto a Sergio Camello del Rayo Vallecano y Kylian Mbappé del Real Madrid.