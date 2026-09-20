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Vinotinto Femenina conquista Liga Evolución en penales

Tras empatar 0-0 ante Paraguay

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Meridiano

Sabado, 19 de septiembre de 2026 a las 08:51 pm
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Vinotinto Femenina conquista Liga Evolución en penales
Foto: FVF

La selección Vinotinto Sub-15 conquistó el título de la CONMEBOL Liga Evolución Femenina 2026, tras derrotar a la representación de Paraguay en una dramática definición por penales. El conjunto criollo no solo se colgó la medalla de oro, sino que completó un torneo perfecto al consagrarse de manera invicta.

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Durante los noventa minutos reglamentarios, ambos equipos libraron una batalla sin tregua en cada sector del campo, culminando con un empate 0-0 que trasladó toda la emoción y la angustia a la pena máxima.

Llegada la tanda de penales, la jerarquía y el carácter de las juveniles venezolanas salieron a relucir. Con una contundencia implacable, la Vinotinto se impuso con un categórico 4-1 desde los doce pasos.

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