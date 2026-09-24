¡Golpe para Francia y el Madrid! Konaté se lesiona y deja la convocatoria de Zidane

Ibrahima Konaté ha encendido las alarmas en el Real Madrid después de sufrir una lesión durante la concentración de la selección de Francia. El defensor se había consolidado como un fijo en la zaga de los merengues en la arranque de la temporada.

La Federación Francesa de Fútbol informó que el zaguero padece un leve esguince en la rodilla derecha, por lo que abandonará la concentración y regresará a Madrid para continuar con su proceso de recuperación. De esta manera, el zaguero no podrá participar en los cuatro compromisos de la Nations League previstos ante Turquía, Bélgica, en dos oportunidades, e Italia.

El problema físico apareció durante el entrenamiento del miércoles, cuando Konaté sintió molestias en su rodilla y decidió retirarse por precaución. Posteriormente, fue sometido a una resonancia magnética que confirmó la existencia de un leve esguince. Leny Yoro será el encargado de ocupar su lugar en la convocatoria francesa, mientras el cuerpo médico del Real Madrid seguirá de cerca la evolución del central durante los próximos días.

Ibrahima Konaté baja por Francia en la fecha FIFA

La baja supone un contratiempo para José Mourinho, ya que Konaté se había convertido en una pieza habitual dentro de su esquema defensivo. El francés había sido titular en todos los partidos del Real Madrid en LaLiga, con la única excepción del encuentro ante Málaga, en el que permaneció en el banquillo sin llegar a ingresar al terreno de juego. Además, disputó los 90 minutos en el debut del conjunto blanco en la Champions League frente al Inter de Milán.

En principio, la lesión no reviste gravedad, por lo que el objetivo será que Konaté pueda recuperarse durante el parón internacional y estar disponible para el regreso del Real Madrid a LaLiga. El conjunto blanco volverá a la acción el próximo 10 de octubre ante Villarreal.