Lamine Yamal sigue defendiendo su candidatura al Balón de Oro

Desde la concentración de la selección española, Lamine Yamal ha vuelto a generar debate tras conceder una entrevista a RTVE, donde profundizó sin tapujos sobre sus argumentos para conquistar el próximo Balón de Oro, un galardón que lleva semanas merodeando sus aspiraciones.

La joven estrella azulgrana argumentó por qué considera que su impacto en el juego va más allá de los números tradicionales: "Ahora mismo, en el fútbol europeo, hay pocos jugadores que jueguen como yo juego, que hagan disfrutar de esa manera, y yo lo noto".

"El Balón de Oro tiene que ver con eso: con el mejor jugador, con el que disfrutas más viéndole y está un punto por encima. Eso es lo que me diferencia", afirmó.

La polémica de la sinceridad

Las palabras del talentoso delantero español no han estado exentas de debate en el entorno mediático, algo que el propio Lamine valoró con absoluta naturalidad, cuestionando la doble moral que a menudo impera en el fútbol profesional actual con respecto a la honestidad de los deportistas.

"La gente pide algo que luego no quiere. Piden que los futbolistas seamos sinceros y cuando lo soy, dicen: '¿pero cómo va a decir eso?'", aseguró. La gala del Balón de Oro se celebrará el próximo 26 de octubre en el teatro London Palladium de Londres.

Con estas declaraciones, Lamine Yamal continúa consolidando su candidatura a la máxima distinción individual, convencido de que su fútbol es sinónimo directo de superioridad sobre el césped.