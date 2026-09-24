Brasil se lanza con cuatro delanteros para empezar la fecha FIFA

Con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva a partir de esta fecha FIFA, la selección de Brasil bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti busca recuperar el respeto internacional y dejar atrás una racha de años donde la "Canarinha" ha cedido protagonismo, coronada temprana eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.

Lejos de los fantasmas del pasado, el estratega italiano prefiere enfocar sus energías en el proceso de reconstrucción táctica y anímica que encabeza desde hace un año.

En la rueda de prensa previa al duelo de preparación frente a Australia, Ancelotti fue categórico al trazar la ruta de trabajo del combinado nacional: "Continuamos con el trabajo que llevamos haciendo desde hace un año: intentando mejorar. El grupo es bueno, tenemos jóvenes de calidad".

Golpe sobre la mesa con cuatro delanteros

Fiel a su ambición de reinventar el juego del equipo y explotar al máximo el talento explosivo disponible, todo apunta a que el ex entrenador del Real Madrid dará un golpe de autoridad en su alineación inicial.

Ancelotti planea desplegar un esquema sumamente ofensivo, apostando por un cuarteto de atacantes de vértigo para arrancar el compromiso: Vinícius Jr. (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Estêvão (Chelsea) y Endrick (Real Madrid).

Con esta apuesta ultraofensiva, la "Verdeamarela" no solo busca imponer condiciones ante el conjunto oceánico, sino inyectar una dosis masiva de ilusión y verticalidad que devuelva la identidad ganadora al pentacampeón en este nuevo ciclo.