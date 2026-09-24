Figura de España sobre el Balón de Oro: "Obviamente soy el jugador que más títulos ha ganado"

La selección española vuelve a la acción dos meses después de conquistar el Mundial y lo hace con una nueva temporada bajo las órdenes de Luis de la Fuente. Entre los futbolistas convocados para afrontar los próximos compromisos de la Nations League aparece Fabián Ruiz, uno de los nombres destacados del combinado nacional y también una pieza importante del PSG.

El centrocampista atraviesa un momento especialmente relevante en su carrera, mientras figura entre los candidatos al Balón de Oro 2026, reconocimiento donde ha destacado gracias a la numerosos títulos que ha conquistado en la última temporada.

El jugador nacido en Los Palacios viene de completar una temporada extraordinaria en cuanto a títulos. Con España se proclamó campeón del mundo, mientras que a nivel de clubes formó parte del PSG que conquistó la Champions League, la Ligue 1, la Supercopa de Europa, la Supercopa de Francia y la Copa Intercontinental. Un palmarés que lo coloca como uno de los futbolistas que más trofeos consiguió durante la campaña y que ha aumentado su reconocimiento internacional.

Nadie ha ganado más título que Fabián Ruíz

Fabián, sin embargo, prefiere que sean otros quienes valoren su temporada y sus posibilidades de recibir un reconocimiento individual. En declaraciones a Onda Cero, destacó que los títulos hablan por sí mismos y reconoció que cualquier futbolista disfruta cuando su trabajo es valorado. Al mismo tiempo, admitió que le gustaría tener algún día la oportunidad de levantar un premio individual después de todo lo conseguido tanto con su club como con la selección española.

Creo que no hace falta que lo diga yo, al final todo el mundo lo sabe, los títulos que he podido ganar esta última temporada. Obviamente soy el jugador que más títulos ha ganado pero la campaña la dejo para los demás", declaró el mediocampista mientras se mantiene concentrado con España en la fecha FIFA.

El centrocampista también recordó sus comienzos y la manera en la que el fútbol fue creciendo hasta convertirlo en uno de los jugadores más importantes del panorama internacional. Fabián aseguró estar feliz por todo lo alcanzado y reconoció especialmente el papel de su madre, a quien atribuye buena parte de sus logros por el esfuerzo y sacrificio realizado durante sus primeros años.