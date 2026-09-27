Alarma en la Vinotinto: la sensible baja de última hora que sufre la selección

La selección venezolana de fútbol sufre una dura baja de cara a sus próximos compromisos internacionales. El talentoso delantero David Martínez, ficha del F. C. Midtjylland de Dinamarca, ha sido apartado de la convocatoria de la Vinotinto debido a una inoportuna lesión muscular.

El origen de las molestias

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) fue la encargada de confirmar la lamentable noticia a través de un comunicado oficial. Según el ente federativo, el atacante criollo ya llegó a la concentración nacional presentando evidentes molestias físicas.

Estas dolencias previas fueron producto de la intensa actividad que el jugador mantuvo con su club en la Superliga danesa. Ante esta situación, el cuerpo médico de la selección encendió de inmediato las alarmas y procedió a evaluarlo exhaustivamente.

El diagnóstico definitivo

Tras someter al jugador a los exámenes médicos y de imagen correspondientes, las sospechas del cuerpo técnico terminaron por confirmarse. Los especialistas de la FVF diagnosticaron que el prometedor delantero padece una lesión muscular específica en el cuádriceps izquierdo.

Este problema físico mermó por completo sus capacidades, dejando al cuerpo técnico sin ningún tipo de margen de maniobra. En el escrito publicado en redes sociales, las autoridades detallaron que el jugador no cuenta con el alta médica requerida.

Ausencia en la Fecha FIFA

Como consecuencia directa de este diagnóstico, el extremo venezolano no está en condiciones óptimas para competir al máximo nivel. Esto lo descarta de manera definitiva de los partidos amistosos que disputará el combinado nacional durante la actual Fecha FIFA.

La ausencia del joven atacante representa un reto para el esquema del equipo, que confiaba en su desequilibrio ofensivo. Martínez venía ganando protagonismo en el fútbol europeo, lo que generaba muchísima expectativa en toda la afición venezolana.

Rehabilitación en Europa

Pensando exclusivamente en el bienestar a largo plazo del atleta y en su recuperación, la FVF tomó la decisión más sensata. Se determinó su desafectación inmediata del grupo para no agravar el daño sufrido en su pierna izquierda.

La federación también aclaró que, en total coordinación con el Midtjylland, el jugador continuará su rehabilitación bajo la supervisión de su club. Ahora, el venezolano deberá enfocarse en sanar pacientemente para regresar a las canchas y a las futuras convocatorias.