¿Cuáles son las opciones de la Vinotinto para ocupar el lugar de Rondón en la fecha FIFA?

Con el inicio de una nueva fecha FIFA en el horizonte, el dilema sobre quién asumirá el peso ofensivo de la selección nacional vuelve a acaparar todas las miradas.

Ante la ausencia del histórico Salomón Rondón en la convocatoria, Oswaldo Vizcarrondo tiene entre ceja y ceja, identificar qué delantero está preparado para tomar el testigo definitivamente y liderar la ofensiva en este ciclo.

Para afrontar la gira asiática, en la que se medirán a Japón, Corea del Sur y Jordania, el estratega de la Vinotinto ha blindado la zona de finalización convocando a un total de cinco arietes, cada uno con perfiles diferenciados que ofrecen múltiples variantes al cuerpo técnico.

Los elegidos por Vizcarrondo

En la cúspide de la baraja de opciones, Jesús Ramírez y Kevin Kelsy parten como los principales candidatos de Vizcarrondo para asumir el rol estelar de referencia en el área, gracias a su potencia, juego físico y buen momento en el fútbol internacional.

A ellos se les suma Jhonder Cádiz, quien se ha ganado su llamado a pulso respaldado por el gran nivel goleador y la regularidad que viene exhibiendo en la Primera División de China.

Completando la lista de convocados ofensivos aparecen Jovanny Bolívar y Bryan Castillo, perfiles que responden a un prototipo de delantero mucho más dinámico y móvil, que los atacantes mencionados anteriormente.

Los duelos en territorio asiático servirán como el escenario perfecto para que estos cinco jugadores busquen puerta, convenzan al cuerpo técnico y demuestren de una vez por todas que el relevo generacional de Rondón ya llegó a la Vinotinto.