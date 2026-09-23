Delantero venezolano vuelve a marcar y sueña con su regreso a la selección

Los cambios de aires en el fútbol profesional a veces responden a la necesidad imperiosa de reencontrarse con la confianza, los goles y el protagonismo en el terreno de juego.

Esta premisa se cumple a la perfección con el delantero venezolano Eduard Bello, quien vive un momento dulce en la Liga Dimayor de Colombia tras concretar su cesión al Deportivo Cali.

El extremo criollo de 31 años arribó al conjunto azucarero el pasado mes de agosto procedente del Atlético Nacional. Si bien durante su etapa en el Apertura con el cuadro verdolaga había logrado registrar dos goles y dos asistencias, su rendimiento general estuvo marcado por la irregularidad y la falta de continuidad.

Cambio radical de dinámica

Sin embargo, la historia cambió de rumbo al enfundarse la camiseta del Deportivo Cali. En apenas nueve partidos disputados, el impacto del venezolano ha sido rotundo, acumulando cuatro goles y una asistencia.

Su olfato goleador se ha intensificado de forma exponencial en las últimas jornadas, firmando un registro de tres tantos en dos compromisos, actuaciones que lo han convertido en el referente ofensivo del equipo y en el foco de los elogios de la afición.

Con la confianza recuperada y sintiéndose nuevamente una pieza fundamental dentro de un esquema táctico, el objetivo principal de Eduard Bello está en mantener la regularidad, prolongar su racha goleadora y convencer al cuerpo técnico de Oswaldo Vizcacarrondo para ganarse la oportunidad de regresar a la Vinotinto.