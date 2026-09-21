¡Goles y asistencias! Estos fueron los mejores Vinotintos del fin de semana

Un nuevo fin de semana ha transcurrido y, una vez más, diversos jugadores venezolanos se erigieron como los grandes protagonistas con sus respectivos clubes en el extranjero, confirmando el excelente momento competitivo que atraviesa la legión nacional.

La cuota ofensiva tuvo nombres propios que acapararon todos los focos de atención. En la Liga MX, el experimentado delantero Salomón Rondón volvió a demostrar su vigencia letal al despacharse con un magistral doblete con el Pachuca, ratificando su jerarquía en el balompié azteca.

La fiesta de dos tantos también se vivió en el fútbol colombiano, donde Eduard Bello firmó un doblete con el Deportivo Cali en la Liga Dimayor, conduciendo a su equipo con categoría.

A esta fiesta de anotaciones se sumaron otras actuaciones positivas. En la Primera División de Turquía, Jesús Ramírez se hizo presente en el marcador con un gol para el Corum FK, misma distinción que logró Ángel Azuaje, quien aportó un tanto con los Pumas. Por su parte, en la Segunda División de España, Alejandro Marqués celebró un gol con el Granada.

Fiesta de asistencias

La creatividad y el ingenio criollo también dijeron presente en la zona de creación. En la Ligue 1 de Francia, Cristian Cásseres Jr. aportó una asistencia con el Toulouse, manejando los tiempos y los espacios en la medular. Además, también cumplió 100 partidos en la máxima categoría francesa.

Asimismo, en la Primera División de Dinamarca, el joven talento David Martínez sumó su primera asistencia con el Midtjylland, evidenciando su rápida adaptación en el fútbol europeo.

Cada actuación consolida el brillante presente de los criollos, quienes continúan elevando el tricolor nacional en cada jornada disputada fuera de Venezuela.