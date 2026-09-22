¿Cómo encaja Marco Libra en el esquema de la Vinotinto de Vizcarrondo?

A pocos días de que comience la triple Fecha FIFA entre septiembre y octubre, la Vinotinto se alista en su planificación definitiva para afrontar su primer amistoso frente a Japón en territorio asiático.

Entre la extensa y renovada lista de convocados anunciada por Oswaldo Vizcarrondo, uno de los nombres propios que genera mayor expectación es el del prometedor volante de 18 años, Marco Libra.

Su crecimiento ha tenido una curva exponencial verdaderamente impecable. Tras dar el campanazo en la fecha FIFA anterior al conseguir su debut absoluto con Venezuela, el joven mediocampista no ha bajado el ritmo.

Marco Libra en su debut con la Absoluta Vinotinto

Realizó una pretemporada sobresaliente con el primer equipo del Bologna FC, se ganó un lugar en la plantilla portando el dorsal 18 y, hace apenas unas semanas, consumó su ansiado debut oficial en la Serie A del fútbol italiano.

Este presente de ensueño lo devuelve a la concentración de la Absoluta con galones renovados, abriendo la puerta a un profundo análisis sobre su encaje dentro de la pizarra táctica de Vizcarrondo.

Marco Libra en su debut con el Bologna FC

¿Cuál sería su puesto en la Vinotinto?

El estratega de la Vinotinto conoce a la perfección las virtudes del juvenil, puesto que ya coincidieron en su etapa al frente de la Sub-17. En aquella categoría, Libra destacaba por descender metros para ayudar en la salida limpia del balón, moviéndose con inteligencia por todo el carril central y buscando constantemente conectar con los delanteros.

Esa misma versatilidad la ha trasladado a Italia, donde en sus primeros minutos oficiales con el Bologna se ha desempeñado con soltura tanto como mediapunta como de interior. En el sistema predilecto de Vizcarrondo en la Absoluta, donde suele estructurar un 4-2-3-1, las variantes para el volante criollo son sumamente atractivas.

Posible terna en el mediocampo Vinotinto (1)

Por un lado, podría ubicarse con total libertad como enganche o mediapunta, encontrando un respaldo de máxima seguridad en la base de la jugada con socios de jerarquía como Cristian Cásseres Jr., Telasco Segovia o Yangel Herrera.

Por el otro, el cuerpo técnico valora la opción de utilizarlo en el doble pivote, aprovechando su dinámica y buen trato de pelota para iniciar la construcción ofensiva desde atrás junto a cualquiera de los volantes antes mencionados.

El ascenso de Marco Libra aporta frescura, proyección europea y un abanico de soluciones creativas que ilusionan a todo el país de cara al nuevo ciclo Vinotinto.