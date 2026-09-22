Jon Aramburu llama la atención de estos dos gigantes de la Premier League

El gran rendimiento y la firmeza defensiva que ha demostrado el defensor venezolano Jon Aramburu siguen haciendo eco en la máxima exigencia del fútbol europeo.

Desde Inglaterra reportan que el "Búfalo" continúa despertando interés en varios clubes de la Premier League, destacando entre ellos dos pesos pesados del continente: el Manchester City y Liverpool.

El conjunto "citizen" se encuentra evaluando opciones para renovar su flanco derecho defensivo. En esa búsqueda, han explorado diversas alternativas en el mercado como Malo Gusto, Tino Livramento y Aramburu. No obstante, valoran especialmente la capacidad del criollo para desempeñarse en ambos lados de la defensa.

Por su parte, el Liverpool tampoco se queda atrás. Los scouts de los "Reds" han realizado diversas comprobaciones y un seguimiento estrecho sobre el lateral de la Real Sociedad.

El perfil del defensor Vinotinto encaja a la perfección en la búsqueda del club de Anfield, que considera sus virtudes defensivas y su versatilidad como puntos fuertes de incalculable valor para la alta competencia.

Cláusula de 50 millones de libras

Cabe destacar, que durante el pasado mercado de fichajes, instituciones como Tottenham Hotspur, Newcastle United, Everton y Fulham también fijaron su atención en los servicios del defensor, evidenciando que el interés por su progresión se expande con fuerza por todo el balompié británico.

Cualquier entidad que pretenda asegurar los servicios del "Búfalo" deberá medirse ante su cláusula de rescisión, la cual asciende a los 50 millones de libras, reflejo fiel de la categoría y el enorme potencial de un jugador que tiene a toda Venezuela ilusionada en la élite internacional.