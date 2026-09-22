Cristian Cásseres Jr. lidera con Lamine Yamal y Dybala en esta estadística

La visión de juego y la despliegue físico del mediocampista venezolano Cristian Cásseres Jr. continúan abriéndose espacio en lo más alto del fútbol mundial.

El volante criollo atraviesa un inicio de campaña consagratorio en la Ligue 1 con el Toulouse FC, consolidándose de forma indiscutible entre los mejores asistidores de todo el continente europeo.

Tras este arranque furioso en el fútbol europeo, el "Torito" se ubica de manera selecta entre los cinco jugadores con más asistencias en el top 5 de las ligas de Europa, registrando un total de cuatro pases de gol que han sido vitales para su escuadra.

¿Quiénes conforman el top 5?

Lo verdaderamente destacable de esta estadística radica en la compañía de lujo que adorna la lista. Entre extremos de desequilibrio mundial como Lamine Yamal y Anthony Gordon, o mediapuntas como Paulo Dybala y Javier Hernández, aparece con luz propia el nombre del mediocampista venezolano.

Cada uno de los mencionados comanda la tabla con cuatro asistencias, situando al internacional Vinotinto a la par de las grandes figuras. Este momento de inspiración pura encumbra el presente individual del volante en Francia y representa una noticia inmejorable de cara a los próximos retos de la selección nacional.

Con un rendimiento óptimo, inteligencia táctica en la zona medular y una regularidad envidiable, el "Torito" vive un inicio de temporada de ensueño que toda Venezuela celebra con orgullo.