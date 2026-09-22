¿Quiénes son los tres mundialistas Sub-17 presentes en la convocatoria Vinotinto?

Al anunciar la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre-octubre hace una semana, Oswaldo Vizcarrondo mandó un mensaje claro: el proceso de renovación generacional está en marcha y se premia el rendimiento al más alto nivel.

Entre las grandes sorpresas destacaron tres jugadores nacidos en 2008. Los nombres de Marco Libra (Bologna FC, Italia), Román Davis (Valencia CF, España) y Yerwin Sulbarán (FC Liefering, Austria) acaparan todos los focos, reflejando el gran momento que atraviesan a nivel de clubes.

Para Vizcarrondo, esta decisión representa mucho más que una simple prueba; es la culminación de un seguimiento cercano que comenzó cuando dirigió a esta misma camada en las citas internacionales juveniles de 2025 (Torneo Canteras de América, Sudamericano, Mundial...).

Sulbarán y Davis concretaron su llegada al "Viejo Continente" y ya lograron sumar sus primeros minutos oficiales fuera de Venezuela. Mientras que, Libra se ganó un lugar con el primer equipo del Bologna, debutando en la Serie A.

Confianza plena en la nueva generación

Conocer de primera mano el carácter, la disciplina y las capacidades técnicas de estos tres prospectos le otorga al cuerpo técnico la confianza necesaria para integrarlos de lleno en la dinámica de la Absoluta.

La inclusión de esta tripleta de la categoría 2008 inyecta frescura, talento y una enorme proyección en el engranaje de la selección nacional.

Al recompensar el gran momento de Libra, Davis y Sulbarán en sus respectivas escuadras europeas, la Vinotinto demuestra que el relevo generacional no es una promesa a largo plazo, sino una realidad palpable que busca cimentar bases sólidas de cara a los próximos grandes retos del combinado patrio.