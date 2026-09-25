Juan Arango organiza un Mundialito en Venezuela ¿Cómo funcionará?

La leyenda de la Vinotinto, Juan Arango, ha anunciado oficialmente el lanzamiento del proyecto "Copa Internacional Venezuela", un ambicioso torneo de categoría Sub-16 (jóvenes nacidos en 2011) que promete devolverle al país la vitrina de los grandes eventos internacionales de divisiones menores.

El proyecto está diseñado para desarrollarse en dos grandes etapas. En su fase inicial, el torneo contemplará una eliminatoria nacional estructurada en ocho regiones del país, donde academias y canteras profesionales competirán entre octubre de 2026 y mayo de 2027.

De este filtro federal saldrán los cuatro mejores equipos de Venezuela, quienes ganarán el derecho de disputar el esperado Mundialito 2027 frente a una constelación de seis invitados internacionales de alto calibre.

El propio Arango expresó su enorme entusiasmo: “Estoy contento porque se va a organizar una Copa bastante interesante para los chamos. También recordar esos torneos internacionales que se hacían en Venezuela, esa es la idea, intentar que se juegue cada año”.

¿Qué equipos están en conversaciones?

Por su parte, Jean Paul Ginestra, parte de la organización, detalló los avances en las gestiones para asegurar la presencia de insignes instituciones del balompié mundial en suelo venezolano.

“La idea es invitar a seis equipos internacionales y tener cuatro equipos locales nacionales. Que podamos traer por lo menos un equipo de Europa, intentaremos comprometer al Borussia Mönchengladbach, también tuvimos la oportunidad de hablar con el Deportivo La Coruña”, apuntó.

Asimismo, el dirigente confirmó que hablaron "con gente de Argentina, Uruguay especialmente con el Nacional de Uruguay. Veremos si podemos traer al Pachuca. Una de las sedes será Caracas y otra podría ser en Táchira”.

Con este magno evento, la figura de Juan Arango trasciende su legado en el terreno de juego para regalarle a la juventud venezolana un escenario de roce internacional sin precedentes.