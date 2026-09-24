La Vinotinto: ¿Quién reemplazará a Telasco Segovia tras su lesión?

El cuerpo técnico encabezado por Oswaldo Vizcarrondo confirmó que no podrá contar con la presencia de Telasco Segovia, quien se ha caído de la convocatoria tras sufrir una dolencia muscular.

No obstante, lejos de ser un simple dolor de cabeza, esta ausencia sensible abre un abanico de interesantes oportunidades para que el seleccionador pruebe nuevos esquemas y alternativas en el engranaje Vinotinto.

El sistema predilecto del estratega en este nuevo ciclo ha sido el 4-2-3-1, formación en la cual Segovia se venía desempeñando habitualmente como el eje creativo.

Con David Martínez como enganche

Ante este panorama, de mantenerse fiel a su dibujo táctico, Vizcarrondo baraja dos alternativas: centralizar a David Martínez para que asuma las funciones de enganche, o bien otorgarle galones de titularidad al juvenil Marco Libra, quien atraviesa un momento dulce tras su reciente estreno en la Serie A con el Bologna.

Con Marco Libra como enganche

Apuesta por los juveniles

Ahora bien, más allá de la mediapunta, Segovia también demostró una enorme polivalencia al encargarse de la manija del doble pivote al lado de Cristian Cásseres Jr.

Con su ausencia, el abanico en la zona medular se abre para evaluar la frescura de las nuevas incorporaciones como Nicola Profeta y Sebastián Mendoza, o apostar por la experiencia y rodaje internacional de piezas más consagradas como Dani Pereira y Yangel Herrera.

Profeta o Mendoza en el doble pivote

¿Dos delanteros?

Como tercera vía en la pizarra, el cuerpo técnico no descarta una modificación estructural apostando por un 4-4-2. Esta variante permitiría reorganizar la medular y sumar un segundo atacante que acompañe a Jesús Ramírez, fijo en la referencia de ataque de este proceso.

De esta forma, habría espacio para que perfiles como Kevin Kelsy, Jovanny Bolívar o Jhonder Cádiz tengan un lugar en el once inicial frente a rivales de la talla de Japón, Corea del Sur y Jordania.