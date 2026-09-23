Baja de último minuto en La Vinotinto: figura clave se pierde la gira por Asia

La Selección de Venezuela sumó una baja de última hora para sus compromisos de la Fecha FIFA en Asia. El mediocampista Telasco Segovia quedó desafectado de la convocatoria de La Vinotinto tras sufrir una lesión muscular en el cuádriceps derecho.

Según el comunicado oficial emitido por la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), la molestia física del volante ocurrió durante un encuentro disputado con su equipo, previo a su viaje para sumarse a la concentración del combinado nacional.

Proceso de recuperación

El cuerpo médico del seleccionado venezolano determinó que Segovia no estará disponible para afrontar los partidos amistosos en territorio asiático. Por este motivo, el futbolista continuará su proceso de recuperación y rehabilitación directamente con su club.

Hasta el momento, la FVF no ha anunciado si se llamará a un sustituto de emergencia para tomar el lugar del joven centrocampista en la gira internacional.