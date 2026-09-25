¿Nuevo fichaje? José "Brujo" Martínez entrena con este equipo de la MLS

José “Brujo” Martínez reapareció en las instalaciones del FC Cincinnati para completar las últimas fases de su rigurosa recuperación física.

Actualmente, el mediocampista criollo se encuentra trabajando codo a codo con el cuerpo técnico y médico del conjunto de la Major League Soccer mientras termina de sanar una grave rotura de ligamento cruzado anterior.

Aunque el acuerdo contractual definitivo aún no ha sido rubricado, en el entorno del club norteamericano se maneja la expectativa de que, una vez superados al cien por cien los problemas físicos, se pueda concretar su incorporación formal.

El mediocampista se había quedado sin equipo luego de rescindir su vínculo con el Corinthians, una salida precipitada marcada por diversos problemas disciplinarios, entre ellos retrasos en su incorporación tras las vacaciones, sumado a la lesión de rodilla que sufrió al disputar un partido aficionado en territorio venezolano.

Oportunidad para reivindicarse

Consciente de que el talento sobre el césped debe ir de la mano de una conducta intachable, el "Brujo" sabe que esta potencial vitrina con el FC Cincinnati es una prueba de fuego.

Si la franquicia estadounidense decide darle el voto de confianza, el criollo tendrá la obligación de exprimir cada oportunidad para recuperar su mejor nivel competitivo.

Asimismo, un rendimiento óptimo respaldado por una conducta intachable fuera de los terrenos de juego será el único pasaporte válido para volver a llamar a las puertas de la Vinotinto, dirigida por Oswaldo Vizcarrondo, recordándole a todos que su jerarquía en la medular sigue vigente siempre y cuando impere el profesionalismo absoluto.