¡Mala suerte! Delantero Vinotinto se lesiona en España

El buen momento futbolístico que atravesaba Alejandro Marqués ha sufrido un freno en seco. Durante el reciente encuentro disputado frente al Andorra, el atacante criollo tuvo que abandonar el terreno de juego de manera prematura, encendiendo las alarmas tanto en el cuerpo técnico de su club como en el entorno de la selección nacional.

Corría el minuto 41 de la primera mitad cuando Marqués, tras sacar un potente disparo desde fuera del área, sintió un pinchazo inmediato en la zona afectada. Al notar la molestia en el aductor derecho, el delantero pidió rápidamente el cambio al banquillo, siendo retirado del campo con gestos evidentes de dolor y preocupación.

La lesión llega en el instante más inoportuno de la campaña para el artillero. El ariete venía consolidándose en los esquemas del Granada, registrando su tercera titularidad consecutiva y saboreando el gol tras haber marcado su segunda diana de la temporada en la jornada anterior de la Segunda División de España (LaLiga Hypermotion).

Muy cerca del radar Vinotinto

La mala fortuna de esta lesión adquiere mayor resonancia al recordar la reciente actualidad del jugador en el ámbito internacional. Pese a no haber entrado en la lista definitiva de la convocatoria para la presente fecha FIFA, Alejandro Marqués formaba parte del grupo de futbolistas en seguimiento de Oswaldo Vizcarrondo y su cuerpo técnico.

Al momento de anunciar la lista final, el seleccionador aseguró que estos elementos se quedaron a nada de ganarse un lugar en el combinado nacional para medirse ante Japón, Corea del Sur y Jordania.

Tanto los aficionados del conjunto nazarí como el seguimiento constante desde Venezuela cruzan los dedos a la espera de los exámenes médicos oficiales, con el firme deseo de que la dolencia no sea de gravedad y el delantero pueda reincorporarse cuanto antes a los terrenos de juego.