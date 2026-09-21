FUTVE: Metropolitanos manda y se acerca a la Copa Libertadores

El conjunto violeta mantiene su gran momento en la temporada tras vencer 1-3 al Zamora FC y sumar su quinto triunfo consecutivo.

Metropolitanos se instala así como líder en solitario del Torneo Clausura con 28 puntos y de la Tabla Acumulada con 53 unidades, además de quedar a un punto de asegurar su clasificación directa a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores. Kavier Ortiz destaca con un gol y una asistencia.

Jornada de empates

Rayo Zuliano y Monagas igualan con un gol de Deiber Vásquez que mantiene con vida las opciones del conjunto zuliano. UCV y Carabobo también dividen honores 1-1, con tantos de Bryan Castillo y Juan Camilo Zapata, quien alcanza los 100 goles en el fútbol venezolano.

Anzoátegui y Caracas FC empatan 1-1 en Puerto La Cruz, mientras que Estudiantes y Trujillanos reparten puntos con el mismo marcador. Los guerreros de la montaña suman una unidad clave que le permite mantenerse fuera de la zona de descenso.

Puerto Cabello y Táchira suman de a tres

Academia Puerto Cabello supera 2-1 al pentacampeón con un gol de Robinson Flores al final del partido y queda a un paso de asegurar su clasificación a la Fase Final.

Por su parte, Deportivo Táchira vence 2-4 en el Estadio Olímpico al Deportivo La Guaira, con Carlos Sosa como figura ofensiva, y confirma su boleto a las instancias decisivas.

En la parte baja, Anzoátegui se mete en problemas, debido a que ocupa el último lugar con cinco puntos y queda en zona de descenso, mientras Zamora está en amenaza con ocho unidades y mantiene el peligro de caer a la Segunda División.