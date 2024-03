El impresionante enfado de Xavi Hernández tras el empate ante el Athletic Bilbao (+Video)

El Fútbol Club Barcelona y el Athletic Bilbao protagonizaron uno de los encuentros de la pasada jornada de La Liga EA Sports; enfrentamiento en el que ambas delegaciones no se pudieron hacer daño y firmaron un empate sin goles en el Estadio de San Mamés, feudo del combinado vasco.

Xavi Hernández, todavía entrenador del conjunto azulgrana, compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa luego de los tres silbatazos finales del colegiado principal, en la que se encargó de analizar el juego demostrado por sus jugadores en una jornada complicada para el hincha blaugrana.

"Creo que no hemos hecho un buen partido, no hemos atacado bien. Deberíamos haber dado un paso adelante. No vamos tristes. No hemos dado la mejor versión. El partido requería más de nuestra parte. Es una oportunidad perdida. El equipo podría haber hecho más. No hemos dado un golpe sobre la mesa", admitió el ex seleccionador de la absoluta de Catar.

El disgusto de Xavi Hernández en los últimos minutos del partido

Sin embargo, Xavi se mostró claramente disgustado con sus jugadores durante los segundos 45’ minutos del encuentro, tiempo en el que el Barcelona no pudo sumar a la estadística un solo remate dentro de los tres palos, por lo que el director técnico no pudo evitar mostrar su indignación ante el pobre rendimiento de su equipo.

Diversas cámaras dentro del estadio captaron al estratega español intranquilo en el banquillo del equipo visitante, en el que cada cierto tiempo se acercaba a la línea de banda para reclamarle a sus jugadores, entonando varios gritos enfurecidos.

Negativo fin de semana para el Barcelona

El conjunto azulgrana no supo aprovechar de manera positiva el desliz del Real Madrid y el Girona, equipos no conocieron la victoria en la pasada jornada de la máxima división del fútbol español luego de igualar ante el Valencia y caer derrotado ante el Mallorca, respectivamente.

Además, el Barcelona se vio perjudicado para sus próximos encuentros de la temporada, puesto que Pedri y Frenkie De Jong salieron lesionados en el primer tiempo del partido, y no podrán estar disponibles para el enfrentamiento de vuelta de los octavos de final de la Champions League.