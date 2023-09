Hoy en el Día Mundial del Reggaetón: Conoce su origen y cómo se llamaba antes de su auge

Amado por muchos, odiado por otros, así se ha vivido desde sus inicios el ritmo urbano del reguetón o reggaetón, un ritmo que adentra a los fanáticos a un mundo en el que reina la sensualidad y hasta la sexualidad, pues precisamente han sido sus constantes letras pasadas de tono lo que ha generado una opinión compartida en la sociedad.

Hoy 15 de septiembre, se celebra el Día Mundial de este género y aquí te contaremos detalles sobre su historia que quizás no conocías, así como descubrirás la manera como era llamado en sus inicios cuando aún era un género no permitido en Puerto Rico, país clave en la comercialización de este estilo musical.

Sus orígenes datan de los años 90, siendo un variante del Reggae y el Hip-Hop en español, con mezclas de ritmos latinos y teniendo como base el Dance Hall, mejor conocido como dembow originario de Jamaica. Antes de comenzar a tomar posición en la lista de géneros, llevaba como nombre 'Underground' o como sería en español 'Clandestino', y es que, al nacer era considerado un ritmo ilegal y prohibido por las autoridades de Puerto Rico y Panamá.

Entre los años 1993 y 1994 comenzó el surgimiento del ahora llamado "reggaetón", precisamente cuando el cantante puertorriqueño Daddy Yankee acuñó este nombre en el mixtape "Playero 36" junto a DJ Playero. "Quiero que sigas brincando y quiero que brinques otra vez porque es el hombre fenomenal, el que canta reggaetón", se escucha en el tema. A pesar de ello, fue a principios de los 2000 cuando la música empezó a tener un espacio en las radios y discotecas alrededor del mundo.

Cabe mencionar que, aunque no sea precisamente un género que haya potenciado en su carrera, la historia comenta que el intérprete estadounidense Vico C es considerado "el padre de reggaetón". Gracias a su talento logró incluir el Rap y Hip-Hop en español, dándole potencia a esta mezcla de melodías latinas que fueron impulsando la práctica en su país, mismas que posteriormente serían replicadas por artistas que también fueron parte de sus comienzos como Ivy Queen, The Noise, Tego Calderón, Big Boy y hasta el mismo cantante de "La Gasolina" y "Dura".

Desde entonces, el mercado del reggaetón no ha parado de crecer, entre otros artistas que son considerados parte de la vieja escuela, podemos mencionar Wisin y Yandel, Don Omar, Arcángel, Baby Rasta y Gringo, Lito y Polaco y Nicky Jam. Sumándose en los últimos tiempos otros exponentes que hasta el momento han aumentado el ritmo de este compás. Bad Bunny, Karol G, Becky G, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Anuel AA, son algunos de los que podemos nombrar. ¿Y a ti te gusta el 'perreo'?