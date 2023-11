Ella es Aitana, la modelo onlyfans que los tiene locos a todos... ¡Aunque fue creada con Inteligencia Artificial!

No cabe duda que en apenas un año, la Inteligencia Artificial (IA) generativa se ha apoderado de las multiplataformas, haciéndole el trabajo más fácil a diferentes industrias que han desarrollado nuevos procesos y métodos de trabajo, así como ofreciendo servicios innovadores y la creación de proyectos empresariales.

Avatares digitales, influencers virtuales, modelos artificiales y hasta recreaciones de personas que ya no están en este mundo, han figurado en esta nueva tendencia. Tal es el caso de Aitana López, un modelo de Instagram y Onlyfans que tiene impactado al público pese a que no es real, pues también está diseñada bajo esta tecnología.

Bajo la creación de la empresa The Clueless, una nueva propuesta de modelos de inteligencia artificial que al parecer ya se ha convertido en todo un boom en internet, Aitana vende una serie de contenidos pagos que resultarían muy favorecedores para quienes la idearon, seguramente con el fin de advertir sobre los poderes de la IA, que confunde al público sobre la realidad de las cosas.

La "vida" de López en las redes sociales es como la de cualquier otra modelo, y es que, además de vender un estilo de vida saludable, también ha sido vista en eventos, locales, conciertos, y también cómo son sus trabajos publicitarios como modelo. Sin embargo, su biografía no miente, pues aparte de nombrar a la empresa creadora, también se define como IA, pero, esto no ha sido impedimentos para que los internautas se vuelvan locos con su belleza.

Definitivamente, al chequear su cuenta en Instagram, Aitana emula lo que es la vida cotidiana, publicando sus experiencias en el exterior, cenas, gimnasio, etc. La clave del éxito de la modelo es muy sencilla de entender: la calidad de sus fotografías y los textos de sus publicaciones son acordes a lo que cualquier chica publicaría. Es decir, que sin la información de su bio, es fácil pensar, gracias a la habilidad de The Clueless, que este perfil es completamente real.

The Clueless no se limita simplemente a crear un modelo y generar entornos; aseguran, desde la empresa, que cada una de sus modelos tiene una personalidad y una esencia únicas, que sin duda ayudan a mejorar su alcance en Internet. Para muestra, un botón; además de Aitana, The Clueless cuenta con Maia Lima, una joven que se caracteriza por ser fotógrafa y que, hasta el momento tiene casi 4.000 seguidores.

Hay que aclarar que la firma en ningún momento pretende engañar a nadie. Nunca ha habido ánimo de engaño por parte de la firma y han marcado el perfil de Aitana como el de una modelo de IA desde el principio. Por ende, no estamos ante una estafa, sino como una manera de revolucionar el mundo del influencer desde una perspectiva de IA.