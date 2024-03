¡El conejo tragó moscas! Rauw Alejandro se habría pasado por el filo a la ex de Bad Bunny (+Imágenes)

Desde su ruptura con la española Rosalía, al cantante Rauw Alejandro le han achacado unos cuantos romances y hasta han puesto en duda su sexualidad, sin embargo, el boricua ha preferido poner bajo llave su situación sentimental y enfocar la atención en su nueva música y los proyectos que se encuentra preparando.

Con lo que no cuenta el artista es con la astucia de los internautas, a quienes no se les escapa nada y dieron con unas imágenes que comprobarían un posible acercamiento entre el reggaetonero y la exnovia de su colega Bad Bunny, Gabriela Berlingeri, en nada más y nada menos que la ciudad de Tokyo, un destino bastante alejado como para que se hayan encontrado por casualidad, ¿no?

A principios del mes de marzo, la modelo se aventuró en un viaje por Japón, y así lo ha compartido a través de sus redes sociales desde el día uno. Al revisar un carrete de fotografías que publicó, se pudo notar que la diseñadora de joyas asistió a un restaurante en la capital del país asiático, un lugar muy particular al que también asistió el cantante de “2 catorce”.

En las fotografías se aprecia un plato negro con el borde dorado y rojo, en un local que tiene compartimientos entre los comensales mediante separaciones de madera. Asimismo, también se le ve posando desde el sitio, mismo que casualmente fue visitado por Rauw. Aunque las imágenes aparecieron en el instagram del sexy cantante 17 días después de la publicación de Gabriela, las dudas sobre un presunto encuentro entre ellos, no se hicieron esperar.

Pese a que la publicación la hizo el productor de 31 años muchos días después, se desconoce si podrían haber sido tomadas antes y así despistar al público. Hasta el momento ni el también bailarín ni la exnovia de ‘El Conejo Malo’ han emitido comentario alguno sobre este rumor.

Gabriela y Bad Bunny tuvieron "una cita"

En medio de todo este show, no podemos olvidar que hace pocos días surgieron unas fotos que dejaron en evidencia al de “Titi me preguntó” y su exnovia, y no precisamente Kendall, sino la misma Gabriela, con quien fue pillado en su vehículo mientras se encontraban en algún lugar de la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos.

No se sabe la intención con la que se reunieron, pero podría ser también en plan de amigos pues para nadie es un secreto que Bad Bunny y la puertorriqueña quedaron en buenos términos. Cabe recordar que, la celebridad mantuvo una relación de varios meses con la socialité Kendall Jenner, la cual terminó en diciembre de 2023 y ahora ella de igual forma ha tenido acercamientos con su ex Devin Booker.