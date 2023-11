¿Rosalía dejó a Rauw Alejandro porque "se le moja la canoa"? Esto es lo que se sabe (+Video)

Tras una relación que siempre fue vista como una de las más consolidadas del género urbano, los cantantes Rauw Alejandro y Rosalía sorprendieron al público en el mes de julio de este año cuando surgió la noticia de que habían dado por finalizado su romance, a escasos meses de que anunciaran que se habían comprometido y estaban a un paso del altar.

El amor y las ganas de seguir alimentándolo finalizaron de raíz entre ambos famosos, y es que, desde su ruptura más nunca se les vio juntos y han sido muy contundentes al momento de ser abordados por lo sucedido, pues ninguno de los dos suelta prenda sobre las razones pero han dejado claro que no fue por una infidelidad como se venía especulando.

Sin embargo, todo podría indicar que si no hubo infidelidad hubo indicio de ella, y es que, recientemente se hizo viral un video de la presentadora española, Nuria Marín, quien sostuvo una conversación con el youtuber Malbert en el podcast 'Querido Hater'. En ese encuentro, la comunicadora dejó entrever que fue la intérprete de 'Con altura', quien le dio patio al boricua.

"A mí me han contado una cosa, pero no la puedo decir porque la persona que tiene la información no lo ha querido contar públicamente", dijo la periodista refiriéndose al tema del rompimiento. Aunque no quiso decir más nada, el creador de contenido admitió que: "Se ha dicho que, supuestamente, es heterosexual. ¿Es posible que una posible bisexualidad de Rauw Alejandro fuese el detonante de la ruptura?".

Sin dar mayor información, Marín comentó que la nacida a las afueras de Barcelona vio algo que no pudo aceptar y fue el detonante para dejar a un lado su futuro con el cantante de '2 Catorce'. La insistencia del youtuber lo llevó a confesar que, probablemente Rauw tuvo un acercamiento con un hombre y eso no le gustó a la reggaetonera.

"Me han contado que no fue porque sea bisexual, porque no creo que eso sea un motivo para Rosalía para la ruptura. Yo creo que ha pasado algo con un hombre, es mi opinión y me han contado algo por ahí", remató Malbert.

"A mí solo me han dicho que vio algo que no esperaba y que la dejó tan en shock que dijo: 'No puc' (No puedo)", respondió Nuria, ante la insistencia de su interlocutor, aunque prefirió callar por fidelidad a la fuente que le soltó el 'tubazo'.