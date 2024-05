Actriz de la telenovela "Mi marido tiene familia" revela desgarrada los maltratos que sufrió de su exnovio: "Me estranguló"

La actriz argentina residenciada en México, Laura Vignatti, en un acto de valentía abrió su corazón para denuncia los maltratos y abusos que vivió por años en manos de su expareja. Durante una conferencia de prensa transmitida por el programa de entretenimiento mexicano “Hoy”, la mujer de 34 años contó todo lo vivido.

Golpes y abusos

En la transmisión Vignatti confesó que por mucho tiempo el sujeto le hizo vivir los peores momentos de su vida con golpes y maltratos, a tal punto que la estranguló, fracturó y muchas otras cosas. “Estuve una semana en cama sin poder moverme, después de esto me pide perdón, me cura, porque aparte tenía la casa llena de medicamentos. Me cura, intenta hacerme ver que era por mi bien”, narró.

Igualmente, destacó que durante las grabaciones de la telenovela “Mi Secreto” en el 2023, tuvo que ausentarse por tener golpes en el cuerpo, y recordó un día que notificó que no regresaría a la producción. “Una de las veces que me golpea, me golpea tan fuerte que estaba toda marcada y tuve que decir que no podía ir. Recuerdo que dije que no estaba bien y que no iba a regresar”, aseguró el programa.

La actriz también contó que en el inicio de la relación se percató de momentos que los cuales su expareja tenía acciones de rabia y golpes, pero lo dejo pasar, algo que considera una grave falla, pues desde ahí comenzó a vivir miedo, abusos y sentir que estaba las 24 horas del día vigilada.

Acciones legales

La nacida el 3 de septiembre de 1989 estuvo acompañada de su representante legal, para asegurar que han iniciado con las denuncias pertinentes contra el agresor por violencia doméstica.