MLB: Marlins colocan a dominicano Johnny Cueto en lista de lesionados

El lanzador de los Marlins de Miami, Johnny Cueto, fue colocado en la lista de lesionados de 15 días. Según lo informó el cuerpo técnico del equipo. El derecho había lanzado el pasado 15 de agosto ante los Astros de Houston en donde permitió cuatro carreras limpias en 5.1 entradas.

Cueto, quien estaba previsto ser el As de la rotación de Miami esta temporada, estará inactivo debido a una fuerte infección viral según información suministrada por el departamento de prensa de la organización. Es la cuarta visita a la lista de lesionados para el dominicano en este 2023 que no las he tenido todas consigo.

El diestro registra marca de 0-3 en apenas siete presentaciones este año, ha permitido 20 carreras en 32.1 entradas con una relación de ponches/boletos de 26/9 y una efectividad de 5.57.