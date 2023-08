Migbelis Castellanos sufrió un contratiempo antes de ir al aire que la obligó a cambiar de look

Si hay alguien que sabe lucir espectacular en cada una de sus apariciones, esa es la Miss Venezuela 2013, Migbelis Castellanos, quien ha sido parte de alfombras rojas de importantes premios, y también es una de las que integran el staff de animadores del famoso programa de UniMás, “Enamorándonos”, en el que se dedican a conseguir pareja.

Sus apoteósicos looks quedaron atrás este lunes 21 de agosto, cuando poco antes de salir en vivo con el primer programa de la nueva temporada, la modelo se percató que tenía un ojo enfermo por lo que no podía llevar ni una gota de maquillaje en esa área. "Hoy es el primer día oficial de Enamorándonos a través de UniMás y ¿qué creen? Estos lentes son porque no me puedo maquillar los ojos porque amanecí con el ojo enfermo", explicó la zuliana a través de sus historias en Instagram.

Castellanos pensaba que se trataba de una conjuntivitis, y por ello no usó ni rímel, ni delineador ni sombras, agregando a sus accesorios unos lentes de montura transparente que taparan un poco la imperfección que estaba presentando. Sin embargo, como dicen por allí: “Antes muerta que sencilla”, y es que, Migbelis decidió aplicarse un labial rojo que resaltaba su rostro y pudiera pasar desapercibido el percance que estaba atravesando.

La ganadora de Nuestra Belleza Latina 2018, informó que un doctor había descubierto que la irritación del ojo se debía a una fuerte reacción alérgica a algún producto de maquillaje. Para estas alturas, ya la venezolana explicó que se sentía mejor y su ojo ya no estaba inflamado.

Para el estreno, la maracucha eligió un imponente vestido rojo que destacaba su figura y llevaba una larga cola que le daba más elegancia al atuendo.