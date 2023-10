Ender Inciarte defiende a Orlando Arcia en medio de su "polémica" con Bryce Harper

Los Phillies de Philadelphia están a un juego de clasificar a la Serie de Campeonato y noquear a los Bravos de Atlanta por segundo año consecutivo. El choque entre ambos conjuntos se ha visto marcado por el "roce" entre el venezolano Orlando Arcia y el toletero Bryce Harper.

En el segundo juego de la serie los Bravos se quedaron con la victoria y Harper fue víctima de críticas por su mala lectura a la hora de correr las bases en la novena entrada y entregar el último out de su equipo. En medio de la celebración de Atlanta se filtró que Arcia hizo referencia a Harper diciendo una expresión que traducida al español significa "bien hecho", para felicitar de forma irónica a la estrella de los Phillies... Algo que parece que Bryce marcó con resaltador en la pared del vestuario.

La "respuesta" de Harper no tardó en llegar ya que en el tercer juego le dio la victoria a su equipo y después de castigar a los Bravos con dos soberbios jonrones se quedó mirando a Arcia a la hora de correr las bases, algo que tomaron como una venganza por las palabras del campo corto criollo.

Arcia respondió a la polémica tras el juego y dijo que Harper puede hacer lo que quiera y que lo que él dijo es algo que solo se dice en el vestuario y que se filtró por culpa de periodistas chismosos.

En referencia a toda la polémica el pelotero zuliano Ender Inciarte no dudó en ponerse de lado de su compatriota y explicó los motivos por los cuales cree que toda la polémica es necesaria. "Primero que nada Arcia es un gran ser humano que sabe poco del idioma. Está bromeando con sus compañeros de equipo manteniendo a todos sueltos en la casa club. Entonces cosas así no pueden salir de los medios y hacer que parezca una historia porque no lo es".