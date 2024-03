NBA: Dejounte Murray dijo que esta leyenda de la liga estaría orgulloso de su juego frente a Boston Celtics

Dejounte Murray fue el encargado de liderar a Atlanta Hawks a una importante victoria ante Boston Celtics en el State Farm Arena por 123-122, siendo el máximo anotador de su equipo con 44 unidades. Este triunfo ayuda a Atlanta a mantenerse firme en la décima posición de la Conferencia Este para entrar al Play-In.

Sin embargo, Murray tomó 44 lanzamientos para alcanzar esa cifra, la cual es la máxima cantidad a la que ha llegado en su carrera dentro de la NBA, incluyendo 19 triples. Ante esto, el propio jugador habló sobre cómo fue guiar a su conjunto en esta victoria y el alto número de disparos que tomó.

¡Murray a lo Kobe!

El escolta de Hawks comentó que no le gustó su juego frente a Celtics, destacando que hubiera hecho feliz a Kobe Bryant. "Todavía siento que jugué mal. No quiero hacer tantos tiros. Pero sé que Kobe estaría orgulloso de mí", dijo.

Murray hizo referencia a la "Mamba Mentality" de Bryant, en la que la leyenda de Los Ángeles Lakers siempre buscaba la excelencia y no se rendía en los días que no le estaba yendo tan bien. Asimismo, Bryant era uno de los jugadores que no se escondían ante el reto y el jugador de Atlanta tomó una gran cantidad de lanzamientos, pero estos fueron claves para que su equipo le ganará al líder de la Conferencia Este.

Incluso, Murray se convirtió en el primer jugador desde "Black Mamba" (2016) que tomó más de 44 tiros de campo y 19 de ellos son desde la larga distancia.