¿Cuál ha sido el factor común en la muerte de estas personalidades?

Durante la tarde de este martes 6 de febrero el planeta se enlutó por el fallecimiento del ex presidente de Chile, Sebastian Piñera, quien murió en un trágico accidente aéreo en su país. Pero este suceso tiene lamentablemente algo en común con los decesos de otras personalidades del deporte como la del ex basquetbolista Kobe Bryant y el ex piloto de rally Colin McRae.

Según medios locales, el ex presidente de 74 años de edad pilotaba la nave cuando la misma se precipitó al lago Ranco, al sur de Chile, poco después de despegar debido a las condiciones meteorológicas desfavorables. Piñera se hundió con la máquina al no poder desabrocharse el cinturón de seguridad.

Puede leer: ¡Alarmante! Por esta razón el Presidente de Chile declara estado de excepción

El helicóptero se sumergió hasta unos 40 metros de profundidad. Minutos antes, la ministra del Interior, Carolina Tohá, informó que la Armada ya logró recuperar el cuerpo del exgobernante. Fuentes de la agencia española EFE, tres personas lograron salir a flote.

Personalidades del deporte que fallecieron en la misma circunstancia

El 29 de octubre de 2018, el tailandés Vichai Srivaddhanaprabha, ex presidente y dueño del club Leicester, falleció en un accidente de helicóptero en el momento que abandonaba el King Power Stadium tras el partido entre su equipo y West Ham Unites, por la Premier League.

El aparato se estrelló poco después de despegar desde el césped del estadio. Cuando los "Zorros" jugaban en casa, Srivaddhanaprabha, de 61 años, tenía la costumbre de llegar y abandonar el campo en su helicóptero, del tipo Agusta Westland 169.

El 26 de enero de 2020, el mundo del baloncesto se vistió de luto tras la muerte de Kobe Bryant, ex jugador de Los Ángeles Lakers, junto a su hija Gianna de 13 años, y otros siete ocupantes que incluyen al piloto, hecho que ocurrió luego de que el helicóptero, de propiedad del jugador, se estrelló en Calabasas, California, y posteriormente se incendió.

De acuerdo con un informe de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad en el Transporte, en español), emitido el 9 de febrero de 2021, se concluyó que el piloto había volado hacia nubes espesas que lo desorientaron y perdió el control.

El 15 de septiembre de 2007 el piloto escocés Colin McRae, ex campeón del mundo de Rally en la temporada 1995, falleció junto a su hijo de cinco años, en un accidente de helicóptero que se produjo cerca de su domicilio, en Lanark, Escocia.

Según medios locales, la nave que era propiedad del británico, se estrelló y se prendió fuego en la localidad de Jerviswood, en las cercanías de Lanark. McRae participó en 146 rallies, logró 25 victorias y 42 podios.