¡Evitando problemas! Omar Enrique exige a empresa de conciertos que pague su deuda

A través de las redes sociales se difundió una serie de audiovisuales donde se puede ver a Omar Enrique, encargado de los conciertos en Venezuela, exigiendo a una empresa de eventos, responder al pago del salsero Roberto Lugo, quien cantó en horas de la noche de ayer, en el Poliedro de Caracas en medio del evento conocido como Salsa Fest 2024.

“Le quiero mandar un mensaje al señor Johan Linares”, comienza diciendo Omar Enrique en uno de los videos difundidos por las redes sociales. Más tarde continúa diciendo: “Mira hermano, ayer Roberto Lugo cantó en el Poliedro de Caracas. No le has pagado 1 centavo, no le has pagado los viáticos, no le has pagado el viaje, no le has pagado nada. Él ha sufragado todos sus gastos.”

En el mismo video, Omar Enrique le exige al hombre de apellido Linares que “Te pido por favor que le respondas al señor Roberto Lugo, porque Venezuela no es un país de estafadores de conciertos. Venezuela es un país serio, donde se han presentado los artistas más importantes del mundo y que a ninguno se le ha quedado mal. Y tú no le vas a quedar mal al señor Roberto Lugo, que es un caballero”.

La serie de audiovisuales no tardó en hacerse viral, aunque hasta los momentos no se tiene conocimiento sobre una respuesta de parte del señor Linares, pese a que Omar Enrique fue muy enfático en el tercer audiovisual al destacar “Busca al señor Roberto Lugo y págale su dinero porque sino mañana vas a tener todo el peso de la ley encima, porque él no se merece que tú lo estés tratando de esa manera”.