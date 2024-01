José Mourinho al Calcio: Se especula la llegada del portugués a este grande de la Serie A (+ Video)

La afición de la Roma aún no pasa su luto por el despido de José Mourinho como dirigente de la institución y el entrenador portugués ya tiene un pretendiente de gran nivel en la Serie A, de hecho, lo que se indica desde Italia es que Mou ya dio el visto bueno para llevar las riendas de un equipo campeón en el Calcio.

Jorge Méndez representante de José Mourinho tiene grandes relaciones con el presidente Aurelio De Laurentiis, por lo que Mou tiene las puertas abiertas para llegar al Napoli, de hecho, el portugués habría dado el visto bueno para dirigir en el sur de Italia. Sin embargo, uno de los grandes problemas que debe resolver Méndez es el salario de Mou, ya que no podrá llegar a los 7 millones de euros que ganó durante su estadía en la Roma.

De Laurentiis está detrás de Antonio Conte, pero su salario es bastante similar a lo que aspiraría a ganar Mourinho. En esa línea, Jorge Méndez está intentando convencer al dueño del Napoli para lograr cerrar la operación y que 'The Special One' llegue a la ciudad de Nápoles la próxima temporada, ya que no hay posibilidades reales de entrenar en lo que queda de campaña.

José Mourinho fue un entrenador exitoso en la Roma, más allá de los resultados, las dos finales europeas y el primer título internacional para 'La Loba', el entrenador portugués fue fundamental para que la afición se conectara nuevamente con el equipo y el Estadio Olímpico de Roma se mantuviera con un lleno total sin importar el desempeño del equipo.

Estos fueron los números de José Mourinho con la Roma:

- 138 partidos, 68 victorias, 30 empates, 40 derrotas, porcentaje de 1.56 goles por partido con 1.70 media de puntos alcanzado.