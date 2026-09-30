Guardiola respalda al Manchester City tras la sentencia: “Superaremos esto juntos”

El Manchester City atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente después de que una comisión independiente de la Premier League emite su veredicto sobre las acusaciones financieras que pesan contra el club.

La investigación se remonta a febrero de 2023, cuando la Premier League presenta 115 cargos contra la institución por supuestos incumplimientos de sus normas financieras durante varias temporadas. Las acusaciones abarcan la presentación de información financiera, los ingresos comerciales, los contratos de jugadores y entrenadores, las reglas de sostenibilidad económica y la cooperación del club con la investigación.

La sentencia encuentra infracciones

El proceso ante una comisión independiente comienza en septiembre de 2024 y concluye meses después. La resolución determina que el Manchester City comete infracciones graves de las reglas financieras durante nueve temporadas, entre 2009-2010 y 2017-2018.

Según la Premier League, la comisión considera probados cargos relacionados con información financiera incorrecta y con contratos comerciales que, de acuerdo con sus conclusiones, no reflejan la realidad económica del club.

La comisión también determina que el City incumple determinadas normas financieras de la Premier League y de la UEFA durante ese periodo. Además, considera probadas tres de las cuatro acusaciones relacionadas con la falta de cooperación del club durante la investigación.

El conflicto todavía no termina

A pesar del veredicto, el caso todavía tiene recorrido. El Manchester City rechaza las conclusiones y mantiene su defensa frente a las acusaciones. La institución sostiene que existen errores de hecho, de derecho y de principio en la resolución y anuncia que utiliza las vías de apelación disponibles.

Por ahora, la sentencia tampoco establece una sanción deportiva definitiva para el conjunto ciudadano. El futuro del caso queda ligado al proceso de apelación y a las decisiones que puedan surgir posteriormente.

Guardiola vuelve a hablar

En medio de este escenario, Pep Guardiola decide pronunciarse y enviar un mensaje directo a los seguidores del Manchester City mediante redes sociales.

“Quiero que cada fanático del Manchester City sepa que estoy aquí; más que nunca. Siempre he estado, estoy y siempre estaré, detrás de mi club, mi dueño, mi presidente, Ferran, los jugadores, el personal, Enzo y vosotros, nuestros únicos aficionados”, expresa el entrenador.



El catalán cierra su mensaje con una frase que resume su postura frente al momento que atraviesa la institución: “Dejadme ser claro: superaremos esto juntos. Os quiero a todos”.

Un respaldo en medio de la tormenta

El mensaje de Guardiola llega en un momento especialmente sensible para el Manchester City, que ahora afronta un proceso legal con posibles consecuencias todavía por definir.

El técnico mantiene así su respaldo público a la institución después de una etapa en la que construye una de las épocas más exitosas de la historia del club. La sentencia abre un nuevo capítulo en la polémica financiera que rodea al City y, por ahora, el desenlace todavía queda pendiente.