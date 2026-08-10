Paolo Maldini reconoció lo cerca que estuvo Pep Guardiola de la selección de Italia

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Paolo Maldini fue uno de los grandes nombres recientemente de los que más se habló en la opinión pública futbolera. Principalmente, por lo que significó su salida del proyecto de reconstrucción en la selección de Italia y por los nombres a los que sondeó para tomar el cargo, como el de Pep Guardiola.

Poco más de 10 días duró su intento de encarar el mando de la 'azurra', en los que su misión principal estuvo en conseguir el mandamás ideal para dirigir el fútbol del combinado nacional.

De ahí, a que se haya sabido que uno de los grandes nombres a los que se intentó convencer de asumir la responsabilidad fue nada más y nada menos que Pep Guardiola.

El mismo Paolo Maldini fue el que concedió una entrevista en 'Corriere della Sera' y ofreció nuevos detalles sobre su salida de la selección italiana y sobre el ambicioso proyecto que estaba en sus manos.

Paolo Maldini sobre Pep Guardiola

En el momento que surgió la noticia, la sorpresa saltó por los aires, pero se consideró que quizá se trataba de una simple sondeó de la dirección deportiva.

Ahora bien, según lo que explica Maldini, la situación habría sido distinta y más reveladora, porque el mismo DT habría estado muy cerca de aceptar la propuesta.

En sus apuntes, el contacto entre ambas partes llegó a ser mucho más profundo que una simple comunicación de tanteo. "Con Guardiola estudiamos las plantillas, desde la Sub-17 hacia arriba", contó Paolo, al tiempo que también aseguró: "incluso empezó a escribir las alineaciones".

"Guardiola nos dijo: dadme un euro menos de lo que cobraba el último seleccionador y estoy dispuesto". No obstante, Maldini contó que la negativa de Pep no estuvo atada a temas económicos: "Estaba cansado después de diez años agotadores en la Premier".

Su salida de Italia

Todo lo anterior quedó en planes desde que se confirmó que Paolo Maldini no seguiría al frente del ambicioso proyecto, poco más de 10 días de haber asumido el reto.

El histórico exjugador apuntó que las diferencias con el presidente de la Federación, Malagò, hicieron inviable su continuidad con la reconstrucción, tras sentir que no tenía la independencia prometida a la hora de tomar decisiones.

"Presentamos nuestra dimisión porque ya no existían las condiciones de confianza necesarias", expresó, luego agregó: "Si defender mi función y asumir mis responsabilidades significa ser intransigente, entonces soy intransigente".