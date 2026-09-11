NBA: Justicia federal abre investigación penal contra los Clippers por evasión del tope salarial

Suscríbete a nuestros canales

Lo que parecía ser una severa infracción deportiva ha tomado un giro judicial sin precedentes en el mundo del baloncesto. El escándalo por la presunta evasión del tope salarial de Los Angeles Clippers ya no es solo un dolor de cabeza para la NBA, sino que ha escalado a una investigación penal a nivel federal, poniendo contra las cuerdas a la franquicia y a su máxima estrella, Kawhi Leonard.

Un castigo histórico en la liga

La sorpresiva intervención de los fiscales federales ocurre apenas días después de que la liga impusiera sanciones históricas al equipo californiano. La organización fue duramente castigada con una multa de 30 millones de dólares y, además, sufrió la dolorosa pérdida de cinco valiosas selecciones de primera ronda del draft.

La cúpula directiva tampoco salió ilesa de este proceso disciplinario. El propietario de la franquicia, Steve Ballmer, y la presidenta de operaciones comerciales, Gillian Zucker, fueron suspendidos por un año. Por su parte, Lawrence Frank, presidente de operaciones de baloncesto, recibió una inhabilitación de seis meses.

El entorno de Kawhi bajo la lupa

En el centro de esta tormenta mediática y legal se encuentra Kawhi Leonard. El dos veces campeón de la NBA y siete veces All-Star se vio obligado a pagar 700.000 dólares a la liga por su vinculación directa con estas graves infracciones a las reglas de contratación.

El caso también salpicó de forma severa al círculo íntimo del dos veces MVP de las Finales. Su tío y antiguo representante, Dennis Robertson, fue vetado por la NBA de cualquier actividad comercial relacionada con la liga durante los próximos cinco años.

Hermetismo ante la justicia

Hasta este jueves, el panorama legal sigue siendo completamente incierto para los involucrados. Las autoridades no han revelado cuáles son los posibles delitos federales exactos que se investigan, ni han detallado los nombres de las personas que figuran como objetivos principales del proceso.

Ante la gravedad y delicadeza de la situación, el silencio ha sido la única respuesta. Los portavoces oficiales tanto de los Clippers como de la propia NBA se han negado a emitir comentarios o responder a los cuestionamientos de la prensa, incluido el diario California Post.

Los angelinos preparan su defensa

A pesar del contundente golpe económico y deportivo que ya asestó la liga, la directiva no planea rendirse. A través de su equipo legal, la franquicia afirmó que tiene la firme intención de impugnar de manera enérgica las conclusiones y las duras sanciones de la NBA.

Sin embargo, el escenario de batalla ha cambiado drásticamente. Lo que comenzó como un complejo debate sobre las reglas del tope salarial, hoy es una crisis que amenaza con manchar permanentemente el legado y el futuro de una de las franquicias más valiosas del deporte.