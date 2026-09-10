Delonte West celebra 10 meses de sobriedad en Florida

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El entorno del baloncesto profesional ha recibido una de las noticias más alentadoras de los últimos tiempos en el ámbito personal. El exjugador de la NBA Delonte West reapareció públicamente a través de su cuenta oficial de Instagram para compartir un hito trascendental en su vida al celebrar diez meses de sobriedad, mostrándose motivado mientras disfrutaba de un paseo en bicicleta por las calles del estado de Florida.

La publicación del exbase estadounidense ha generado una ola de reacciones positivas en las plataformas digitales. Tras años de complejas batallas personales vinculadas a problemas de salud mental y adicciones, la imagen de Delonte West luciendo en buen estado físico y enfocado en su bienestar representa un avance significativo dentro de su proceso de rehabilitación.

Un paso fundamental en su proceso de recuperación

El testimonio compartido por el exdeportista marca un punto de inflexión respecto a las difíciles situaciones que le tocó afrontar tras su retiro de las pistas profesionales. Durante varios períodos, el estado de salud de Delonte West preocupó profundamente a la comunidad del baloncesto internacional, lo que motivó la intervención directa de antiguos compañeros, entrenadores y propietarios de franquicias para brindarle asistencia médica y refugio.

La constancia mostrada durante estos diez meses refleja el impacto positivo del tratamiento multidisciplinario que ha venido realizando en territorio floridano. La práctica constante de actividades al aire libre y la desconexión del entorno que afectaba su estabilidad han sido pilares fundamentales en este camino hacia la reconstrucción personal.

El respaldo continuo de la comunidad del baloncesto

El anuncio de su recuperación ha vuelto a unir a fanáticos, analistas y figuras de la liga profesional en mensajes de aliento y solidaridad. La trayectoria de Delonte West en la NBA, donde defendió las camisetas de equipos como Boston Celtics, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers y Dallas Mavericks, dejó un grato recuerdo por su entrega y capacidad defensiva sobre la duela.

El testimonio de resiliencia ofrecido por el exjugador no solo fortalece su entorno familiar y personal, sino que se convierte en una referencia de superación dentro de la industria deportiva para abordar abiertamente la importancia de la salud mental y el tratamiento oportuno de las adicciones.