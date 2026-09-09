¿Cuándo vuelve Jimmy Butler? El cuerpo médico de los Warriors frena su retorno a la NBA

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La gerencia de Golden State Warriors y su departamento médico han establecido una postura estricta y conservadora con respecto al proceso de rehabilitación de Jimmy Butler. Según fuentes cercanas a la organización, la posibilidad de ver al alero estrella de vuelta en la cancha entre enero y febrero es calificada actualmente como un objetivo "optimista", ya que el cuerpo médico del equipo ha decidido priorizar la salud a largo plazo del jugador por encima de los plazos acelerados de competición.

Esta estrategia preventiva responde a la política de la franquicia de garantizar que sus piezas clave alcancen un estado físico pleno antes de someterse a la alta exigencia de la temporada regular y la posterior lucha por la postemporada.

Prioridad absoluta a la recuperación integral

El enfoque cauteloso adoptado por el personal de salud de Golden State busca evitar cualquier tipo de recaída o complicación secundaria. Aunque el jugador ha mostrado avances constantes en su etapa de reacondicionamiento individual, la directiva prefiere no fijar una fecha definitiva de debut o reaparición en el calendario hasta que cumpla satisfactoriamente con todas las fases de carga de trabajo progresiva y contacto en cancha.

El plan de trabajo establecido para la figura veterana contempla las siguientes etapas de evaluación:

Control de Cargas Progresivas: Incremento gradual de la intensidad en las sesiones de entrenamiento individual, monitoreando la respuesta muscular y articular.

Integración sin Contacto: Participación en esquemas tácticos y rutinas de tiro con el resto del plantel sin exposición a situaciones de juego real.

Alta Médica para Contacto Total: Evaluaciones biomecánicas exhaustivas antes de autorizar su incorporación a los entrenamientos de cinco contra cinco a máxima intensidad.

Impacto en la planificación del equipo

La cautela en el retorno de Butler obliga al cuerpo técnico a ajustar las rotaciones durante los primeros meses de la competición. Mantener una estructura competitiva sin forzar los tiempos del jugador es la prioridad táctica de la franquicia, confiando el peso ofensivo y defensivo en el núcleo disponible mientras se completa la recuperación.

Para la organización de la Bahía, contar con una versión al cien por ciento de Jimmy Butler en el tramo decisivo de la temporada resulta infinitamente más valioso que acelerar su regreso en los meses de invierno. Los analistas coinciden en que una reincorporación tardía pero sólida le dará al equipo el impulso necesario de cara a los playoffs.