NBA choca con el muro de la Euroliga para su expansión europea

Suscríbete a nuestros canales

La NBA es una de las ligas más poderosas del deporte a nivel mundial. Genera aproximadamente unos 14.300 MDD anuales gracias a sus figuras mediáticas y a una competición estelar. Los americanos quieren replicar su formato en Europa, pero chocan de frente con la Euroliga.

La Euroliga es una de las competiciones de baloncesto más seguidas en el mundo. No goza del marketing ni la popularidad de la NBA, pero si cuenta con el talento y la tradición de los americanos. Pese a generar unos 3.200 MDE son autosustentables y esperan alcanzar los 4.300 MDE en un corto plazo.

En ese contexto, el proyecto NBA Europa choca con un muro gigante llamado Euroliga. No van a pode competir con los equipos locales que cuentan con una tradición que ha pasado por generaciones con plásticas franquicias modernas; entonces los americanos pensaron en una solución.

Para llevar a cabo su proyecto europeo, solo les queda comprar la Euroliga. Eso sí, necesitan dar un salto de calidad a una competición que es autosustentable y genera mucho dinero sin necesidad de un ente que los controle. ¿Qué está dispuesto hacer la NBA para alcanzar un acuerdo?

NBA Europa: la reunión que puede cambiar el baloncesto en el viejo continente

El futuro del baloncesto europeo apunta a las orillas del Lago de Como. Los clubes propietarios de la Euroliga celebrarán un cónclave el próximo 5 de octubre para definir y evaluar la transición definitiva de las franquicias y analizar los pasos a seguir ante el interés de la NBA.

Christo Stavropoulos, director general del Olimpia Milán y anfitrión de la cumbre lo dejó claro: colaboran si las condiciones benefician a todos, pero no temen seguir solos: "Si se añade otra competición, llega la fragmentación. Lo ideal sería colaborar con la NBA, pero no se puede dar por hecho".

Por otra parte Stavropoulos resaltó: "Si no pasa ahora, en la Euroliga tenemos ideas muy claras: franquicias, más equipos... el baloncesto en Europa está creciendo mucho y tenemos nuestro propio camino preparado". Una declaración que define el poderío del baloncesto europeo.

Lo que proyecta NBA son franquicias de 1.000 MMD en ciudades clave de Europa, pero no convence en el viejo continente. La financiación y el estilo de mercado americano no encaja con la tradición del baloncesto europeo. Ahora todo depende de una oferta difícil de rechazar.