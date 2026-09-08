Creciente tensión en la NBA: Los Clippers, indignados con Kawhi Leonard tras la multa de la liga

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La calma contractual y la estabilidad institucional parecen haberse esfumado por completo en el seno de la franquicia angelina. Dentro de las oficinas de Los Angeles Clippers se respira un clima de profunda tensión y desencanto. Según fuentes cercanas a la organización, la directiva y el cuerpo técnico del equipo están «frustrados, molestos y sienten resentimiento» hacia su estrella, el alero Kawhi Leonard, después de que la NBA decidiera dar por cerrada la investigación en su contra imponiéndole únicamente una multa de 700.000 dólares.

Para la cúpula de los Clippers, la resolución emitida por el comisionado de la liga no solo resulta insuficiente, sino que deja a la franquicia en una posición sumamente vulnerable ante la opinión pública y la dinámica interna del vestuario. La cifra, que en el contexto de los contratos multimillonarios del baloncesto profesional norteamericano representa un porcentaje mínimo de los ingresos del jugador, ha sido percibida por la gerencia angelina como una sanción simbólica que «deja ir libre» al jugador sin asumir una verdadera responsabilidad por sus acciones.

Una relación desgastada por la incertidumbre

El malestar en la organización no ha surgido de la noche a la mañana. La estadía de Kawhi Leonard en Los Ángeles ha estado marcada por un delicado equilibrio entre su indiscutible talento sobre la duela y las constantes complicaciones fuera de ella, derivadas principalmente de la gestión de sus ausencias, lesiones y la falta de comunicación con los estamentos del equipo. Sin embargo, este último episodio ha llevado la relación a su punto más bajo.

Integrantes del personal ejecutivo señalan en privado que la sanción monetaria impuesta por la liga no equilibra el impacto deportivo y mediático que el conflicto ha generado para los Clippers. Mientras la franquicia ha intentado mantener una estructura competitiva y proteger la imagen institucional, la percepción interna es que el jugador ha recibido un trato indulgentemente favorable por parte de los organismos reguladores de la NBA, dejando al equipo con la carga del desgaste operativo e institucional.

«Hay una sensación clara de injusticia y resentimiento», reveló una fuente con conocimiento directo de la situación. «El equipo considera que asumió la mayor parte del costo reputacional y competitivo, mientras que la liga resolvió el asunto de la manera más tibia posible para el jugador, imponiendo un castigo que no genera ningún tipo de disuasión ni consecuencia real en sus finanzas o en su carrera».

Consecuencias para el futuro de la franquicia

El desencanto de los Clippers respecto a la figura de Leonard plantea serias dudas sobre el futuro del proyecto deportivo a mediano y largo plazo. La apuesta millonaria por convertir a Leonard en el eje central de un equipo aspirante al campeonato se ve hoy empañada por la fractura en la confianza mutua. Aunque en términos formales el jugador continúa bajo la disciplina del club, la falta de sintonía entre las partes amenaza con trasladarse directamente al rendimiento deportivo en la cancha y a la convivencia diaria en el vestuario.

Hasta el momento, los representantes del jugador no han emitido declaraciones oficiales en respuesta al malestar expresado por la franquicia, mientras que la NBA se ha limitado a ratificar el informe final de su investigación y la sanción económica correspondiente. Por su parte, el cuerpo técnico de los Clippers enfrenta el complejo desafío de gestionar un grupo dividido y reconducir la atención hacia los compromisos del calendario regular, en medio de un ambiente institucional tenso que dista mucho de la armonía necesaria para competir en la élite de la liga.