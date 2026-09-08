¡Bomba en la NBA! Los Knicks envían a José Alvarado a San Antonio en un traspaso inesperado

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En un movimiento estratégico enfocado en ajustar la profundidad de su plantilla y reforzar su capital de draft a futuro, los New York Knicks han alcanzado un acuerdo para traspasar al base boricua José Alvarado a los San Antonio Spurs. A cambio, la franquicia neoyorquina recibirá al pívot veterano Bismack Biyombo y dos futuras elecciones de segunda ronda del draft, según confirmaron fuentes oficiales a ESPN.

La transacción permite a los San Antonio Spurs incorporar un perfil defensivo de alto impacto e intensidad en la posición de armador. Conocido por su tenacidad, capacidad para presionar la cancha completa y generar pérdidas en el rival, Alvarado aportará liderazgo en la segunda unidad y una mentalidad competitiva que encaja plenamente con la cultura de desarrollo de la organización texana. Su llegada fortalece la rotación exterior de San Antonio en una etapa clave para consolidar la competitividad del plantel.

Por su parte, los New York Knicks suman a sus filas a Bismack Biyombo, un pívot experimentado con amplia trayectoria en la NBA que destaca por su presencia física, protección de la pintura y capacidad para capturar rebotes. La incorporación de Biyombo otorga a la gerencia de Nueva York mayor solvencia y cobertura defensiva en el juego interior, al tiempo que la recepción de dos futuras selecciones de segunda ronda añade valiosos activos para futuras maniobras en el mercado o para la selección de jóvenes talentos en los próximos eventos del draft.

El acuerdo beneficia a ambas organizaciones al abordar necesidades específicas de sus esquemas tácticos y financieros. Mientras los Spurs adquieren chispa perimetral y chispa inmediata en el perímetro con la llegada de Alvarado, los Knicks priorizan la solidez defensiva cerca del aro y ganan flexibilidad estratégica mediante la adquisición de activos de selección.