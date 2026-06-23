¡NBA Europa se queda sola! Real Madrid renueva con la Euroliga

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Cuando parecía que la NBA tomaba fuerza y consolidaba como un proyecto seguro en Europa, la Euroliga ha conseguido un respaldo contundente en el Real Madrid, que ha dado un paso decisivo para el futuro del baloncesto europeo al firmar el nuevo acuerdo de 10 años con la mencionada competición.

Según diversas informaciones, esta decisión permitirá al club blanco convertirse en una franquicia dentro del nuevo modelo que la competición pretende implementar junto a los demás equipos accionistas.

La oficialización del acuerdo está prevista para la próxima reunión de la Junta Directiva de la Euroliga, programada para este viernes. En ese encuentro también se espera que la organización presente formalmente las bases de su plan de expansión, una estrategia que busca reforzar la estabilidad y el crecimiento de la competición durante la próxima década.

Real Madrid acuerdo con la Euroliga

La firma del Real Madrid supone un respaldo de enorme importancia para el proyecto de la Euroliga. El conjunto español es una de las instituciones más prestigiosas e influyentes del baloncesto continental, por lo que su compromiso a largo plazo fortalece la visión de una liga más estable, con equipos operando bajo un sistema de franquicias similar al de otras competiciones deportivas internacionales.

Además, el conjunto blanco era el último de los clubes accionistas que aún no había cerrado este nuevo acuerdo. Con su adhesión ya completada, la Euroliga logra asegurar una de las piezas fundamentales de su futura estructura organizativa y llega a la reunión de la Junta Directiva con uno de los principales asuntos estratégicos ya resuelto.